В Генштабе заявили о выполнении всех поставленных задач в 2024 году

Вооруженные силы (ВС) России выполнили все задачи, которые были поставлены правительством страны в 2024 году. Об этом заявил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов на брифинге для военных атташе иностранных государств, передает РИА Новости.

Глава Генштаба отметил, что в настоящее время в российской армии проходит обновление вооружения и военной техники. Также командование фиксирует рост уровня подготовки руководящего состава и подразделений, подчеркнул Герасимов.

«Мы знаем, что необходимо делать и какие задачи предстоит решать. В дальнейшем продолжим работу по созданию условий для стабилизации обстановки на глобальном и региональном уровнях, а также поступательное и сбалансированное развитие армии и флота для обеспечения мирного социально-экономического развития нашей страны», — сказал начальник Генштаба ВС РФ.

В рамках брифинга Герасимов также заявил, что США стали участниками конфликта после ударов по территории России дальнобойным оружием. По его словам, это означает эскалацию боевых действий.

Ранее российские военные впервые уничтожили польский бронетранспортер в зоне СВО.