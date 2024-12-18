Военный блогер заявил о почти полном освобождении двух сел в Курской области

Вооруженные силы (ВС) России почти завершили освобождение сел Русское Поречное и Черкасское Поречное в Курской области. Об этом сообщил военный блогер Юрий Подоляка в своем Telegram-канале.

«Курская область. Русское Поречное, село практически освобождено, северные окраины в серой зоне, идет зачистка», — написал блогер.

Подоляка добавил, что аналогичная ситуация наблюдается и в селе Черкасское Поречное. Там российские войска проводят зачистку на южных окраинах населенного пункта.

Всего, по данным блогера, было освобождено 14,3 квадратных километра территорий.

12 декабря в Минобороны сообщили, что российские военные освободили село Новоивановка в Курской области. По данным ведомства, войска РФ также нанесли поражение формированиям трех механизированных, тяжелой механизированной, двух танковых, двух десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и двух бригад территориальной обороны украинской армии.

Ранее Хинштейн рассказал о тяжелейших условиях в оккупированных селах в Курской области.