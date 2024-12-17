Генпрокуратура Украины сообщила, что бойцы ВСУ передавали России данные о ПВО и F-16

Участники группы, которая собирала в интересах России информацию о средствах ПВО Украины и местонахождении самолетов F-16, были действующими военнослужащими ВСУ. Об этом сообщила Генеральная прокуратура Украины в Telegram.

В ходе расследования выяснилось, что один из военных, настроенный пророссийски, сотрудничал с разведцентром Министерства обороны РФ, передавая данные о местонахождении украинских подразделений и техники в Днепропетровской области и других регионах.

Подозреваемый привлек троих знакомых военнослужащих, убеждая их, что работает на украинские спецслужбы, и поддерживал связь через Telegram. Их задержали в Днепропетровщине, и в ходе обысков были изъяты доказательства противоправной деятельности.

Им предъявлены обвинения в государственной измене и несанкционированном распространении информации о передвижениях ВСУ. Суд уже избрал меры пресечения: одному из них — содержание под стражей без права залога, другим — с определением залога. Расследование продолжается, проверяется причастность других лиц.

17 декабря стало известно, что Служба безопасности Украины заявила об аресте 12 агентов, шпионивших в пользу России на территории пяти областей страны.

Ранее в Курске арестовали жительницу Приангарья за попытку перейти на сторону ВСУ.