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НАТО возглавит координацию помощи Украине

Смит: НАТО возглавит координацию военной помощи Киеву и обучение военных ВСУ

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Global Look Press

Государства — члены Североатлантического альянса в ходе саммита в Вашингтоне примут решение о том, что НАТО возглавит координацию усилий по оказанию военной поддержки Киеву и обучению военнослужащих Вооруженных сил Украины. Соответствующее заявление сделала американский постпред при НАТО Джулианн Смит в интервью Bloomberg TV.

«Теперь НАТО будет координировать все эти усилия, чтобы упорядочить помощь, которая столь щедро оказывается Украине», — сказала она.

По ее словам, также по итогам саммита альянса, запланированного на июль, будет назначен спецпредставитель в украинской столице. Он будет заниматься координацией усилий по модернизации украинских вооруженных сил, а также «созданию новых сил в будущем».

При этом она добавила, что в НАТО не прогнозируют сроки завершения украинского конфликта, однако готовы поддержать инициативы по восстановлению мира, которые исходят от Киева.

До этого сообщалось, что бывший президент США Дональд Трамп может отказаться от расширения НАТО на восток в случае своей победы на выборах главы государства. Источники газеты Politico также не исключили, что при возвращении к власти Трамп может отозвать гарантии безопасности для некоторых стран — членов НАТО. Речь идет о государствах, которые тратят на оборону менее 2% своего ВВП.

Ранее в Госдепе анонсировали «хорошие новости» для Украины на саммите НАТО.

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