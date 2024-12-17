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Следствие допустило появление новых эпизодов в деле Тимура Иванова

ТАСС: в деле экс-замминистра обороны Иванова допустили новые эпизоды

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Кирилл Брага/РИА Новости

В деле бывшего заместителя министра обороны России Тимура Иванова могут появиться новые эпизоды. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы уголовного дела.

«Полученные результаты расследования свидетельствуют о том, что обвиняемый Иванов мог совершать преступления не только при инкриминируемых ему в настоящее время обстоятельствах, но и при иных обстоятельствах, в том числе в другие периоды времени», — говорится в документах.

Иванова задержали в апреле 2024 года. Ему предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере. Бывшему заместителю министра обороны грозит до 15 лет лишения свободы.

По версии следствия, экс-замминистра обороны помогал компаниям, которые безвозмездно выполняли работы на его объектах. Ему вменяется взятка в размере свыше 1 млрд рублей. Сам Иванов отрицает свою вину.

17 декабря Следственный комитет России продлил срок следствия по уголовному делу Иванова до 23 марта 2025 года.

Ранее суд продлил арест имущества экс-замминистра обороны Иванова.

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