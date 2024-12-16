На Украине заявили об убийстве мобилизованного в военкомате

Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) в Тернопольской области на Украине убили мобилизованного. Об этом в Telegram-канале заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук.

«39-летний Владимир Брекайло был похищен военкомами, а после найден мертвым с множественными следами побоев на теле», — написал он.

По его словам, 2 декабря тело мужчины нашли на Львовской трассе. Парламентарий утверждает, что местной полиции дано указание скрывать историю, журналистам запрещено ее освещать, а родственники погибшего боятся говорить об этом.

18 мая 2024 года вступил в силу закон об ужесточении мобилизации на Украине. Согласно нововведениям, лица, внесенные в реестр военнообязанных, лишатся права выезжать за границу, использовать свои денежные средства, управлять автомобилем, осуществлять сделки с недвижимостью и оформлять документы — паспорт и заграничный паспорт.

Ранее в Одессе сотрудники ТЦК применили новый способ для предотвращения бегства мобилизуемых.