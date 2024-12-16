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Белоусов заявил, что исправность военной техники нужно поддерживать на уровне 98%

Белоусов: нужно поддерживать исправность военной техники в зоне СВО

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Гавриил Григоров/РИА Новости

Исправность работы российской военной техники нужно поддерживать на уровне не ниже 98%, заявил на итоговой коллегии ведомства министр обороны РФ Андрей Белоусов. Трансляция выступления велась на официальном сайте Кремля.

По его словам, в 2024 году в максимально сжатые сроки были развернуты дополнительные ремонтные подразделения возле линии боевых действий. Он добавил, что технику ВС РФ совершенствуют более 300 бригад оборонных предприятий.

«Принятые меры позволили повысить уровень исправности вооружения и военной техники. Необходимо обеспечить поддержание исправности на уровне не ниже 98%», — заявил он.

Белоусов подчеркнул, что по данному вопросу еще предстоит провести работу.

Белоусов также заявил, что совместно с ФСБ создана специальная комиссия для оценки качества поставляемой в войска экипировки. По его словам, в данной области большое количество единственных поставщиков, что требует особого внимания к качеству продукции, ценам и локализации производства. В связи с этим создана специальная комиссия, которая будет следить за соблюдением этих условий.

Ранее Белоусов поручил навести порядок в имущественном комплексе Минобороны.

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