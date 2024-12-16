В Белгородской области водитель грузовика пострадал при атаке дрона ВСУ

В Белгородской области в районе села Борки украинский дрон атаковал движущийся грузовик, ранен водитель. Об этом заявил губернатор области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, мужчину госпитализировали с осколочными ранениями рук и головы. Медики оказывают ему всю необходимую помощь. Он добавил, что в результате атаки было повреждено транспортное средство. На месте инцидента работают сотрудники оперативных служб города. Информация о произошедшем уточняется.

Накануне сообщалось, что Белгородскую область в субботу, 14 декабря, атаковали 37 беспилотников Вооруженных сил Украины. По данным губернатора региона Вячеслава Гладкова, за этот год 380 граждан региона, которые пострадали в результате украинских атак, были отправлены на лечение в Москву и Московскую область. В данный момент в детской клинической больнице находятся трое детей, добавил губернатор.

Ранее беспилотник атаковал легковой автомобиль под Белгородом.