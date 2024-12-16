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В Минобороны появится департамент повышения эффективности деятельности

Белоусов анонсировал создание в Минобороны департамента повышения эффективности

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Максим Блинов/РИА Новости

Министр обороны РФ Андрей Белоусов в ходе расширенного заседания коллегии МО анонсировал создание в структуре ведомства департамента повышения эффективности деятельности. Трансляцию заседания ведет пресс-служба Кремля.

По его словам, в следующем году в Минобороны планируется создать постоянно действующий механизм «бережливого управления». В связи с этим запустят «организационный механизм реализации процессов повышения эффективности», включая специальное структурное подразделение министерства — департамент повышения эффективности деятельности. Он будет подчинен непосредственно министру обороны.

В понедельник в Национальном центре управления обороной РФ, откуда обеспечивается централизованное боевое управление Вооруженными силами, проходит расширенное заседание коллегии Минобороны. В нем принимают участие представители командования военных округов, видов и родов войск ВС РФ, руководители центральных органов военного управления и представители федеральных органов исполнительной власти.

Ранее Белоусов поручил навести порядок в имущественном комплексе Минобороны.

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