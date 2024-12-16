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Белоусов рассказал о военном присутствии ВС РФ в других странах

Белоусов: ВС РФ обеспечивают военное присутствие в странах Азии и Африки

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Станислав Красильников/РИА Новости

ВС России обеспечивают военное присутствие в странах Азии, Африки, а также на Кавказе. Об этом заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов на расширенном заседании Коллегии Министерства обороны.

Он отметил, что помимо стран Центральной Азии и Африки, российские военные также присутствуют на Кавказе и в Приднестровье.

Белоусов также заявил, что потребность Вооруженных сил России в кадрах должна быть обеспечена в полной мере с учетом прогнозируемых конфликтов.

В понедельник в Национальном центре управления обороной РФ, откуда обеспечивается централизованное боевое управление Вооруженными силами, проходит расширенное заседание коллегии Минобороны. В нем принимают участие представители командования военных округов, видов и родов войск ВС РФ, руководители центральных органов военного управления и представители федеральных органов исполнительной власти.

Ранее министр обороны РФ назвал значимый прорыв в тактике российской армии.

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