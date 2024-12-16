В Глушковском районе Курской области российские военные нашли схрон с западными боеприпасами. Об этом сообщил добровольческий отряд «Барс-Курск» в своем Telegram-канале.

По данным канала, бойцы отряда проводили поиски совместно с сотрудниками военной полиции и комендатуры.

«В боекомплект входили мины для польского малошумного миномета и выстрел от американского РПГ», — говорится в сообщении.

Журналисты отметили, что найденное оружие могло использоваться украинской армией в ходе боевых действий.

В конце ноября в Запорожской области военнослужащие Росгвардии нашли схрон с боеприпасами и оружием производства стран НАТО. По данным ведомства, при тщательной проверке местности и анализе собранной информации они обнаружили замаскированный под мусором тайник, в котором было порядка 40 артиллерийских снарядов калибром 152-мм, более 300 патронов различного калибра, а также гранаты с детонаторами и два натовских противотанковых гранатомета.

Ранее в Минобороны сравнили оружие России и НАТО, применяемое в зоне СВО.