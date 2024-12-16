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Подполье оставило военные производства под Киевом без электроснабжения

Координатор Лебедев: подполье оставило военные производства под Киевом без света

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В селе Сотниковка Яготинского района Киевской области участники сопротивления вывели из строя электроподстанцию, лишив военные производства электроэнергии. Об этом сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев в беседе с РИА Новости.

«Вывели из строя электрическую подстанцию», — подчеркнул он.

Лебедев уточнил, что электроснабжение в результате действий подполья пропало в нескольких селах, где находятся цеха по изготовлению деталей для дронов, цех сборки беспилотников, а также пункт временной дислокации украинской армии. На его восстановление ушло более двух суток, добавил он.

13 декабря в подполье заявили, что в Сумской области нанесли удар по позиции украинской армии, откуда обстреливали Курскую область из реактивных систем залпового огня. Лебедев добавил, что со стороны удара прозвучало более 10 взрывов.

До этого координатор пророссийского николаевского подполья сообщил, что удару подверглось здание бывшего комбината, расположенное в пригороде Харькова. Он отметил, что в направлении атаки раздались взрывы. Другие подробности о произошедшем не поступали.

Ранее подполье сообщило об ударе ВС России по заводу по производству беспилотников.

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