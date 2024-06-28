Япония «сожалеет» о случаях насилия на Окинаве со стороны американских солдат

Япония выразила сожаление послу США в стране Раму Эмануэлю из-за случаев изнасилования жительниц Окинавы американскими военнослужащими. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генерального секретаря кабинета министров Ёсимасу Хаяси.

«Крайне прискорбно, что произошел такой инцидент. Мы выразили сожаление послу США Эмануэлю. В дополнение к этому мы также потребовали принять тщательные меры для предотвращения таких инцидентов в будущем. Я знаю, что американская сторона также крайне серьезно относится к этому вопросу», — заявил Хаяси.

Речь идет об инциденте, который произошел в декабре 2023 года — однако широкой огласки он не получил. Тогда 25-летний американский солдат познакомился с японской школьницей, обманом завлек ее к себе домой (это расценивается как похищение, согласно японскому законодательству), а потом изнасиловал девушку.

Позднее полиция на Окинаве арестовала еще одного американского солдата по схожему обвинению.

До 70% американских военных баз в Японии находятся на территории архипелага Рюкю, в том числе на Окинаве. Это вызывает недовольство местных жителей из-за того, что американские военнослужащие нарушают местные законы и иногда уходят от ответственности.

До этого губернатор Дэнни Тамаки заявил, что жители самой южной японской префектуры Окинава беспокоятся из-за американских баз.

Ранее местные власти попытались помешать строительству новой базы США на Окинаве.