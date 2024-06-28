Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Япония «сожалеет» о случаях насилия на Окинаве со стороны американских солдат

Япония выразила сожаление послу США из-за случаев изнасилования жителей Окинавы

close
100%
Issei Kato/Reuters

Япония выразила сожаление послу США в стране Раму Эмануэлю из-за случаев изнасилования жительниц Окинавы американскими военнослужащими. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генерального секретаря кабинета министров Ёсимасу Хаяси.

«Крайне прискорбно, что произошел такой инцидент. Мы выразили сожаление послу США Эмануэлю. В дополнение к этому мы также потребовали принять тщательные меры для предотвращения таких инцидентов в будущем. Я знаю, что американская сторона также крайне серьезно относится к этому вопросу», — заявил Хаяси.

Речь идет об инциденте, который произошел в декабре 2023 года — однако широкой огласки он не получил. Тогда 25-летний американский солдат познакомился с японской школьницей, обманом завлек ее к себе домой (это расценивается как похищение, согласно японскому законодательству), а потом изнасиловал девушку.

Позднее полиция на Окинаве арестовала еще одного американского солдата по схожему обвинению.

До 70% американских военных баз в Японии находятся на территории архипелага Рюкю, в том числе на Окинаве. Это вызывает недовольство местных жителей из-за того, что американские военнослужащие нарушают местные законы и иногда уходят от ответственности.

До этого губернатор Дэнни Тамаки заявил, что жители самой южной японской префектуры Окинава беспокоятся из-за американских баз.

Ранее местные власти попытались помешать строительству новой базы США на Окинаве.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами