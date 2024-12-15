На Украине подтвердили применение иностранного оружия сбитым у Херсона летчиком

Украинский летчик, самолет которого сбили под Херсоном, применял иностранное оружие. Об этом сообщили в Telegram-канале Воздушных сил (ВС) Украины.

«Сегодня не вернулся с боевой задачи молодой украинский пилот — летчик 299-й бригады тактической авиации Воздушных Сил. <...> Пилоты тактической авиации Воздушных Сил работают на грани возможностей, используя все средства поражения иностранного производства», — говорится в сообщении.

При этом командование ВС Украины не уточнило, какое именно иностранное оружие использовал пилот, а также не раскрыло модель самолета.

Накануне пресс-секретарь губернатора Херсонской области Владимир Василенко сообщил, что силы противовоздушной обороны России сбили украинский истребитель севернее Херсона. До этого глава региона Владимир Сальдо объявил о введении режима авиационной опасности.

Днем 14 декабря в подконтрольном Украине городе Херсоне произошли взрывы. Подробности инцидента не уточнялись.

Ранее генерал усомнился в получении Украиной истребителей F-16.