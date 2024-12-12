Вооруженные силы Украины (ВСУ) в течение суток потеряли до 295 бойцов в зоне ответственности «Южной» группировки российских войск. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ.

Как рассказали в ведомстве, за данный промежуток времени подразделения Вооруженных сил РФ нанесли поражение живой силе и технике пяти бригад украинских войск в Донецкой народной республике (ДНР). Места их скопления находились около населенных пунктов Часов Яр, Курахово, Анновка, Успеновка, Миньковка и Островское.

«Потери ВСУ составили <...> две боевые бронированные машины и пикап», — говорится в заявлении.

Также в публикации приводятся данные о ситуации в зоне ответственности группировки российских войск «Восток». За прошедшие сутки соответствующие подразделения нанесли удары по формированиям трех бригад ВСУ на территории ДНР. Позиции украинских войск заметили в районе населенных пунктов Комар, Великая Новоселка, Разлив и Сторожевое.

«Отражены три контратаки штурмовых групп противника», — добавили в МО РФ.

Там уточнили, что в ходе боевых действий ВСУ потеряли до 150 солдат и одну гаубицу Д-30. Еще военные ВС РФ вывели из строя два автомобиля и столько же самоходных артиллерийских установок украинских войск.

Ранее в Общественной палате РФ рассказали об успехах российских бойцов в Курахово.