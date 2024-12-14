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Девятилетний ребенок погиб при ударе ВСУ по Белгородской области

Ребенок погиб и женщина с младенцем пострадали при атаке БПЛА под Белгородом

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Inna Varenytsia/REUTERS

Девятилетний ребенок погиб и мать с младенцем пострадали в результате атаки беспилотного летательного аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ) по поселку Майский в Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Чиновник сопроводил пост кадрами с поврежденным частным домом. Согласно фотографиям, дрон упал на крышу дома и пробил ее.

Оба ребенка — из одной семьи. Девочке недавно исполнилось семь месяцев. Ее с контузией медики доставили в детскую областную больницу. Ее мать с травмой ноги и ушибом мягких тканей направлена в городскую больницу №2 города Белгорода. Вся необходимая помощь пациентам оказывается. Гладков уточнил, что отец семейства не пострадал.

Утром 14 декабря пресс-служба министерства обороны России сообщила, что российские средства противовоздушной обороны сбили пять дронов ВСУ над Белгородской областью. Атака произошла в период с 09.10 до 09.40 по московскому времени.

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.

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