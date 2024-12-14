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Глава центрального командования ВС США встретился с министром обороны Израиля

Глава CENTCOM Курилла встретился с главой МО Израиля Кацем и рядом командиров

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Rod Lamkey/Keystone Press Agency/Global Look Press

Глава Центрального командования вооруженных сил США (CENTCOM) Майкл Курилла встретился в Израиле с министром обороны страны Исраэлем Кацем и рядом военных командиров. Об этом сообщается на странице CENTCOM в социальной сети X.

Встреча состоялась 11-13 декабря по приглашению начальника израильского штаба генерал-лейтенанта Герци Халеви. Помимо встреч с Халеви и Кацем, Курилла увиделся с командующим Северным военным округом Израиля генерал-майором Ори Гордином и командующим ВВС Израиля генерал-майором Томером Баром.

По данным CENTCOM, военные обсудили несколько вопросов по обеспечению безопасности на Ближнем Востоке, включая обстановку в Сирии и готовность к другим стратегическим и региональным угрозам. Курилла посетил штаб-квартиру северного командования, чтобы лучше понять происходящее в Ливане, и авиабазу Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Кроме того, американский военный был проинформирован «об уникальных возможностях» армии Израиля и подтвердил «незыблемое» военное партнерство между Соединенными Штатами и Израилем.

11 декабря Курилла провел в Бейруте переговоры о реализации договоренности по прекращению огня между Израилем и «Хезболлой».

Перемирие между Ливаном и Израилем было заключено 27 ноября при посредничестве. По условиям соглашения, Израиль отведет свои войска в течение 60 дней, пока армия Ливана берет под контроль территорию вблизи границы с Израилем, чтобы гарантировать, что шиитское движение «Хезболла» не восстановит там свою инфраструктуру.

Ранее в Израиле предупредили, что усилят операции в Ливане при нарушении перемирия.

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