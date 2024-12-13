На Западе усомнились в эффективности морских беспилотников Украины

Эффективность морских беспилотников Sea Baby, находящихся в распоряжении Вооруженных сил Украины (ВСУ), вызывает вопросы. Об этом пишет военное издание The War Zone.

Журналисты обратили внимание на видеоролик, опубликованный Службой безопасности Украины (СБУ). На нем, как утверждается, показан момент атаки этими дронами на российскую авиацию. Предположительно, удар был нанесен в районе Керченского залива в ночь на 6 декабря.

Авторы отметили, что СБУ заявляет о нанесении серьезного урона боевым вертолетам России. Однако, подчеркнули аналитики, на опубликованном ролике виден момент начала ответного боя. В связи с этим журналисты поставили под сомнение эффективность украинских беспилотников.

В конце ноября военный аналитик Дэвид Экс заявил, что удар российских войск по аэродрому Днепр продемонстрировал неспособность Украины наладить защиту авиабаз. Он отметил, что Киев так и не нашел средства против дронов, которые выслеживают самолеты ВСУ на земле.

Ранее Марочко сообщил, что ВСУ стали реже использовать беспилотники на фронте.