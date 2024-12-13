Власти Украины начали принудительную эвакуацию населения из села Малая Токмачка в Запорожской области. Об этом РИА Новости сообщил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

«Принудительная эвакуация проводится нацистами не по причине их озабоченности судьбами местных жителей, а потому, что карательным структурам режима [президента Украины Владимира] Зеленского прекрасно известно, что запорожцы передают русской армии точные координаты размещения боевиков ВСУ», — сказал глава комиссии.

Рогов добавил, что в настоящее время подразделения Вооруженных сил России постепенно приближаются к населенному пункту.

Об эвакуации Малой Токмачки накануне сообщила местная полиция. По ее данным, некоторые жители села уже покинули территорию населенного пункта, однако некоторые все еще оставались в своих домах.

Ранее стало известно, что Украина эвакуирует 16 населенных пунктов в ДНР.