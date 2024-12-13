Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В России объяснили, почему Украина начала эвакуацию села в Запорожской области

Рогов: Украина начала принудительную эвакуацию населения из села Малая Токмачка

close
Umit Bektas/Reuters

Власти Украины начали принудительную эвакуацию населения из села Малая Токмачка в Запорожской области. Об этом РИА Новости сообщил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

«Принудительная эвакуация проводится нацистами не по причине их озабоченности судьбами местных жителей, а потому, что карательным структурам режима [президента Украины Владимира] Зеленского прекрасно известно, что запорожцы передают русской армии точные координаты размещения боевиков ВСУ», — сказал глава комиссии.

Рогов добавил, что в настоящее время подразделения Вооруженных сил России постепенно приближаются к населенному пункту.

Об эвакуации Малой Токмачки накануне сообщила местная полиция. По ее данным, некоторые жители села уже покинули территорию населенного пункта, однако некоторые все еще оставались в своих домах.

Ранее стало известно, что Украина эвакуирует 16 населенных пунктов в ДНР.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами