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В ЛНР задержали бывшего члена украинского батальона «Айдар»

ФСБ РФ: в ЛНР взяли под стражу бывшего участника украинского батальона «Айдар»

Сотрудники управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ по Луганской народной республике (ЛНР) задержали бывшего члена украинского батальона «Айдар». Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на ведомство.

Из заявления следует, что под стражей оказался житель Новоайдарского района. В прошлом он имел гражданство Украины и в 2017–2018 годах добровольно принимал участие в боевых действиях против мирного населения в ЛНР и Донецкой народной республике (ДНР).

«УФСБ России <...> пресечена противоправная деятельность бывшего <...> участника националистического батальона «Айдар», — подчеркнули в ведомстве.

Там добавили, что в отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ. Речь идет об участии гражданина в деятельности террористического сообщества.

9 сентября в ЛНР задержали мужчину, который в 2017 и 2018 годах принимал участие в боевых действиях в составе украинского ультраправого полка. В пресс-службе ФСБ РФ уточнили, что речь идет о жителе Станично-Луганского района. Он вступил в упомянутую структуру, так как являлся приверженцем идеологии неонацизма.

Ранее жителя Ивановской области заподозрили в вербовке россиян для украинской националистической организации.

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