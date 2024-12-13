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В России объяснили, почему от «Солнцепека» невозможно спрятаться

«Ростех»: ТОС «Солнцепек» сжигает все, что может сгореть

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Пресс-служба Минобороны РФ

Тяжелая огнеметная система (ТОС) «Солнцепек» стала одним из самых грозных видов вооружений России, от которого нельзя спрятаться. Об этом заявили в Telegram-канале государственной корпорации «Ростех».

В госкорпорации пояснили, что боеприпас «Солнцепека» имеет особую конструкцию. Во время срабатывания он разбрасывает термобарическую смесь, которая равномерно распределяется по площади. Впоследствии компоненты снаряда детонируют, создавая ударную волну, отметили в «Ростехе».

«Боеприпас «Солнцепека» создает очень высокую температуру, сжигая все, что в принципе может сгореть. Поэтому после залпа «Солнцепека» или «Тосочки» штурмовики обычно не встречают сопротивления, так как его оказывать уже просто некому», — говорится в сообщении.

8 декабря в Минобороны сообщили, что расчет тяжелой огнеметной системы «Солнцепек» группировки «Север» уничтожил укрытия войск Украины в Харьковской области. В ведомстве отметили, что позиции украинских военных были обнаружены в ходе разведывательных мероприятий.

Ранее удар «Солнцепека» по пункту дислокации ВСУ в ДНР попал на видео.

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