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Солдатам ВСУ приходится использовать садовые тачки для боеприпасов

Марочко заявил, что ВСУ из-за непогоды используют телеги для подвоза боеприпасов

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Serhii Nuzhnenko via Reuters

Подразделения Вооруженных сил Украины, находящиеся на Харьковском, Купянском и Донецком направлениях в зоне СВО, используют телеги и садовые тачки, чтобы подвозить боеприпасы. Об этом сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

По его словам, западная бронетехника и внедорожники, которые поставляют в ВСУ, не может проехать по распутице на грунтовых дорогах, поэтому приходится использовать телеги. Марочко отметил, что для ВСУ это уже стало «сезонной проблемой».

Также западная бронетехника и внедорожники имеют низкие характеристики проходимости в отличие от российской техники. Украинским военнослужащим приходится вручную переносить не только боеприпасы, но и продовольствие.

До этого Марочко говорил, что российские войска после паузы возобновили продвижение в район сел Макеевка и Невское в ЛНР. По его словам, ВС РФ увеличили количество ударов по концентрации техники и личного состава ВСУ в селе Грековка (Петровское).

Ранее стало известно о попытках ВСУ выводить остатки войск из Курахова.

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