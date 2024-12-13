Липецкий губернатор заявил об опасности атаки БПЛА и призвал не снимать работу систем ПВО

В Липецке объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в своем Telegram-канале.

«Угроза атаки БПЛА на территории города Липецка, Липецкого муниципального округа, Лебедянского и Данковского районов», — говорится в сообщении, опубликованном в 2:36 по московскому времени.

Также красный уровень опасности ввели в городе Елец, на территории Елецкого, Краснинского районов и Становлянского округа, уточнил губернатор.

Он рекомендовал оставаться дома и не подходить к окнам, а тем, кто оказался на улице, посоветовал укрыться в ближайшем подземном переходе, здании или паркинге. Оставаться в безопасном месте нужно было до отбоя сигнала об угрозе атаки дронов.

Артамонов призвал жителей региона не снимать работу систем противовоздушной обороны, не выкладывать в сеть соответствующие фотографии, включая снимки о последствиях атак беспилотников или их пролетов, поскольку это помогает противнику корректировать направление и точность.

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