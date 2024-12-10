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Mash заявил, что российские войска впервые с 2022 года зашли в Сумскую область

Mash: ВС России впервые с 2022 года зашли на территорию Сумской области

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Станислав Красильников/РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России впервые с 2022 года зашли на территорию Сумской области Украины. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным канала, в выполнении задачи задействовали военнослужащих 22-й бригады, 810-й бригады морской пехоты и 30-го полка, а также бойцов добровольческих корпусов «Курские витязи» и отдельного батальона специального назначения (ОБСпН) «АрБат». Авторы утверждают, что в рамках операции ВС России намерены создать буферную зону и отрезать группировку украинских войск в Курской области от снабжения.

«На днях освободили Плехово и пошли в сторону Сум — отказавшись от опасной идеи форсировать реку Псел. В итоге украинские военблогеры сообщают о «напряженной обстановке» в селах Александрия (там наши заняли лесной массив на подступах), Владимировка и Мирополье», — говорится в материале.

2 декабря координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев сообщил, что российский беспилотник уничтожил в Сумской области машину с военнослужащими Вооруженных сил Украины, переодетыми в гражданскую одежду — они двигались в Курскую область. По его словам, военнослужащих выявили в количестве 12 человек, которые двигались из села Стецковка по трассе H-07.

Ранее российские разведчики нанесли удар по украинской ДРГ.

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