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В США рассказали, как советский «Бизон» напугал Вашингтон

TNI: советский бомбардировщик М-4 испугал военное руководство США

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Boris Vasiljev/Wikimedia Commons

Советский стратегический бомбардировщик М-4, который в НАТО получил наименование Bison-А, напугал военное руководство США. Об этом пишет обозреватель The National Interest Кристиан Орр в статье о гонке вооружений в период холодной войны.

«Спустя несколько лет после появления «Быка» (Bull — так в НАТО называли бомбардировщик Ту-4 — прим. ред.) русские разработали еще один бомбардировщик »-4», который по-настоящему напугал военные и политические американские элиты: М-4 Мясищева», — отмечается в материале.

По словам Орра, появление М-4 усилило технологическое отставание США в создании бомбардировщиков, что стало «политическим бременем» для тогдашнего президента США Дуайта Эйзенхауэра.

М-4 на много лет стал основой советского ядерного щита. Всего было создано более ста самолетов, которые впоследствии по Договору ОСВ-2 были переоборудованы из бомбардировщиков в танкеры. В течение многих лет самолеты использовались при патрулировании международных вод, участвовали в ядерных испытаниях. В конце 1970-х годов на основе бомбардировщика был создан транспортный самолет ВМ-Т («Атлант»), для перевозки элементов космической системы «Энергия» на внешней подвеске. Последний полет М-4 совершил в 1994 году.

Ранее в США раскритиковали «ничего не бомбящий» российский бомбардировщик.

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