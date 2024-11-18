В США раскритиковали «ничего не бомбящий» российский бомбардировщик

Российский Перспективный авиационный комплекс дальней авиации (ПАК ДА), возможно, «никогда и ничего не разбомбит». Об этом в статье для The National Interest (TNI) написала аналитик Центра политики безопасности США Майя Карлин.

По ее словам, конструкция летающего крыла ПАК ДА улучшает уклонение от радаров. Внутренний отсек бомбардировщик может вместить 30-тонную полезную нагрузку, включая ядерные и гиперзвуковые ракеты, добавила Карлин.

Она подчеркнула, что финансовые и технологические ограничения могут превратить ПАК ДА в амбициозный проект, но не в «функционирующую реальность».

В конце октября журналист TNI Харрисон Касс заявил, что Российский Перспективный авиационный комплекс дальней авиации может оказаться «пустой угрозой».

В статье отмечается, что ПАК ДА может сделать Россию второй страной после США, обладающей стратегическим стелс-бомбардировщиком. Однако, как подчеркивает автор, ряд западных экспертов выражают сомнения в том, что ПАК ДА сможет соответствовать современным технологиям, примененным при разработке таких самолетов, как B-2 Spirit и B-21 Raider.

Ранее в США заявили, что российский ПАК ДА никогда не полетит.