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Военный эксперт назвал лучшими в мире российские средства РЭБ

Военэксперт Баранец: российские средства РЭБ являются лучшими в мире

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Константин Михальчевский/РИА Новости

Военный эксперт, полковник Виктор Баранец прокомментировал новость о том, что российские средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) отклонили с курса четыре ракеты ATACMS, атаковавшие военный аэродром в Таганроге. Его слова цитирует Tsargrad.tv.

Он подчеркнул, что российские системы РЭБ продемонстрировали высочайшую эффективность.

«Это они «вынесли электронные мозги» сразу четырем ATACMS, вынудив их отвернуть от цели», — сказал Баранец.

Он добавил, что российские военные в очередной раз подтвердили репутацию лучших в мире по данному направлению.

Как сообщило Минобороны РФ, системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили накануне две из шести ракет ATACMS над Таганрогом.

По данным российского оборонного ведомства, две ракеты были сбиты с помощью ЗРПК «Панцирь», еще четыре отклонили с курса средства РЭБ.

Отмечается, что в результате атаки есть пострадавшие среди личного состава ВС РФ.

Ранее в Пентагоне заявили, что Россия в ближайшее время может ударить по Украине «Орешником».

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