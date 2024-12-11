Глава CENTCOM посетил американские военные базы в Сирии

Глава Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM) генерал Майкл Курилла посетил американских военных, находящихся на территории Сирии. Об этом сообщается на странице CENTCOM в социальной сети X.

В заявлении говорится, что Курилла встретился на нескольких базах с американскими военачальниками и военнослужащими, а также с партнерами США в борьбе против «Исламского государства» (организация запрещена в России). Военные рассказали генералу о быстро меняющейся ситуации в Сирии и об усилиях, которые принимаются, чтобы не допустить усиления позиций террористов.

Затем Курилла переместился в Ирак, где проведет переговоры с премьер-министром Мухаммедом ас-Судани и другими руководителями страны.

10 декабря государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон готов оказать полную поддержку новому правительству Сирии.

В тот же день газета Washington Post со ссылкой на источник сообщила, что американские военные в Сирии помогли своим союзным формированиям занять стратегически важную территорию.

Ранее в Пентагоне открестились от идеи расширять военное присутствие США в Сирии.