В Крыму ПВО отражает атаку ВСУ

Губернатор Михаил Развожаев заявил о тревоге в Севастополе из-за угрозы налета украинских беспилотников. Об этом Развожаев пишет в Telegram-канале.

«В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО. По предварительной информации, уже сбито 2 БПЛА над акваторией моря. Также сбиты еще 2 воздушные цели в районе Балаклавы и Инкермана. Все службы приведены в состояние боевой готовности», — пишет Развожаев.

Он также обратился с призывом к севастопольцам оставаться в укрытиях и сохранять спокойствие.

До этого губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что российская система противовоздушной обороны эффективно работает против американских дальнобойных ракет ATACMS, переданных Вооруженным силам Украины.

Он обратил внимание на то, что ВСУ в основном используют ракеты ATACMS для ударов по объектам в Крыму, но пути их следования все равно идут через территорию Херсонской области. Российские военнослужащие уже научились уничтожать ракеты в тылу врага, добавил Сальдо.

Ранее в минобороны Украины признали эффективность российских средств РЭБ.