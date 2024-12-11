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Большинство литовцев не будут сражаться за родину

LRT: более 60% литовцев в случае войны не планируют оборонять свою страну

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Global Look Press

Более 50% населения Литвы в случае войны не планируют оборонять свою страну. Об этом сообщает местный телеканал LRT.

Согласно опросу литовского министерства обороны, 61% опрошенных граждан страны заявили, что не планируют и никогда не собирались участвовать в обороне страны, а еще 10% респондентов размышляли над такой возможностью, но затем отказались от этой мысли.

Также 11% процентов опрошенных отметили, что пока не решили, что будут делать. Только 4% литовцев уже приняли решение принимать участие в обороне.

До этого европейский комиссар по обороне Андрюс Кубилюс, который два раза занимал пост премьер-министра Литвы заявил, что странам Евросоюза необходимо выделить €100 млрд в следующем семилетнем бюджете сообщества на подготовку к «возможной российской агрессии».

Ранее Путин назвал бредом заявления о «планах» России напасть на Европу.

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