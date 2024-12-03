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Украина отправит в бой обученную на Западе элитную бригаду

Forbes: Украина бросит в бой обученную во Франции и Польше элитную 155-ю бригаду

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Maksym Kishka/Reuters

Командование Вооруженных сил Украины может бросить в бой одну из своих самых элитных бригад — 155-ю механизированную, прибывшую в республику после трехмесячной подготовки в Польше и Франции. Об этом сообщает Forbes.

По данным журнала, эта бригада была сформирована в мае. Поначалу она существовала лишь на бумаге, однако в сентябре этого года 2300 военнослужащих ВСУ отправились во Францию, где их подготовкой занялись 1500 французских армейских инструкторов. В то же время несколько сотен украинских бойцов из танкового батальона 155-й механизированной бригады тренировались в Польше.

Известно, что Франция оснастила 155-ю бригаду самоходными гаубицами Caesar, машинами разведки AMX-10RC и тяжелыми минометами. Польша в свою очередь передала 31 танк Leopard 2A4.

Кроме того, бригада максимально экипирована беспилотными летательными аппаратами различных типов и средствами для борьбы с ними.

Ранее ВСУ перебросили в курское приграничье элитный спецбатальон БПЛА «Птицы Мадьяра».

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