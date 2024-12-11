Стало известно, сколько из атаковавших Таганрог ракет были сбиты

Две из шести атаковавших Таганрог ракет ATACMS были сбиты. Об этом сообщило министерство обороны РФ в своем Telegram-канале.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

При этом, по данным ведомства, еще четыре ракеты были сбиты с курса средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Минобороны подчеркнуло, что данная атака с использованием западного дальнобойного оружия не останется без ответа, и будут предприняты соответствующие меры.

Таганрог подвергся атаке со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ночь на 11 декабря. Временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь рассказал, что в результате обстрела одно из промышленных предприятий в городе получило повреждения. Более того, сгорели 14 транспортных средств.

В результате падения обломков ракет есть пострадавшие среди личного состава. Разрушений не зафиксировано, однако два здания на технической территории аэродрома и три единицы военной техники, а также гражданские автомобили на прилегающей автостоянке получили незначительные повреждения от осколков.

Ранее Сальдо заявил об эффективной работе российской системы ПВО против ATACMS.