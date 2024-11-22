В США забили тревогу из-за решения по производству самолетов-истребителей

Американские власти одобрили производство самолетов-истребителей F-35, не принимая во внимание их многочисленные недостатки. Общественный проект по надзору за правительством (Project On Government Oversight, POGO) забил тревогу в связи с этим решением.

В сообщении POGO говорится, что даже в рассекреченной версии отчета об испытаниях F-35 имеется множество ссылок на несоответствие истребителей требованиям о надежности, точности, скрытности и пригодности для ремонта.

Общественники отмечают, что конгресс США не мог в полной мере заняться своими надзорными обязанностями, поскольку между появлением документа и одобрением производства F-35 прошло слишком мало времени.

В POGO осудили конгресс за поспешность в принятии недоработанного истребителя на вооружение.

До этого рассекреченный отчет Пентагона о комплексных испытаниях самолета F-35 компании Lockheed Martin Corp., который является самой дорогой системой вооружений в Соединенных Штатах, указал на то, что шесть лет боевых испытаний были осложнены проблемами с обслуживанием, надежностью, неточностью огня и нерешенными вопросами в области киберзащиты.

Ранее Британия подняла в воздух истребители из-за пролета российского военного самолета.