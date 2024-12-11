Командование украинских войск в настоящее время пытается подтянуть резервы к городу Купянску, расположенному в Харьковской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главу российской военно-гражданской администрации региона Виталия Ганчева.

Он рассказал, что офицеры Вооруженных сил Украины (ВСУ) отправляют на поле боя неопытных мобилизованных граждан. На самых «горячих» участках фронта, включая Купянск, оказываются «вчера отловленные ребята».

«Понятно, что долго они там не задерживаются. Российская армия точечно отрабатывает и по скоплению личного состава противника, и по местам возможных переправ», — добавил Ганчев.

11 декабря в Telegram-канале SHOT появилась информация об уничтожении в районе Купянска одного из взводов элитной 4-й бригады украинских войск. По данным журналистов, бойцы ВСУ пытались осуществить прорыв недалеко от населенного пункта Лозовая в Харьковской области и зайти в тыл Вооруженным силам РФ.

В ходе операции украинское формирование задействовало танк Т-64, два пикапа с пехотой и боевую машину пехоты «Шквал». Но подразделение попало в засаду, в результате 15 из 25 участвовавших в атаке солдат ВСУ были ликвидированы.

Ранее военные ВС РФ ударили по пункту дислокации украинских бойцов и иностранных наемников в Купянске.