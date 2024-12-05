Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал РИА Новости, что российские военные уничтожили пункт дислокации ВСУ вместе с иностранными наемниками в Купянске.

По словам Марочко, пункт дислокации ВСУ располагался в населенном пункте Петропавловка. Также был уничтожен склад боеприпасов и пункт управления БПЛА в Кучеровке.

«За истекшие сутки противнику на Купянском направлении нанесен значительный ущерб. Подтверждено попадание по месту дислокации украинских боевиков в Купянске, где, по предварительной информации, уничтожено до отделения наемников. В населенном пункте Петропавловка уничтожен ВОП (взводный опорный пункт. — «Газета.Ru») с вооружением и личным составом», — поделился Марочко.

До этого Марочко говорил, что украинские формирования, дислоцированные в районе населенного пункта Надия в Луганской народной республике (ЛНР), отошли на вторую и третью линии обороны из-за угрозы окружения со стороны Вооруженных сил РФ.

Ранее калининградец попал в колонию за попытку вступить в ВСУ.