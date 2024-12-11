В районе Купянска был уничтожен взвод элитной 4-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ), который пытался осуществить прорыв с заходом в тыл российских войск. Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал SHOT.

Попытка контратаки произошла неподалеку от города Лозовая в Харьковской области. В этой операции противник использовал танк Т-64, БМП-1У «Шквал» и два пикапа с пехотой. Однако группа попала в засаду, организованную бойцами 1-й танковой армии Вооруженных сил России, которые дистанционно задействовали несколько мин ПТМ-1Г, что привело к подрыву техники. После этого дрон-смертник завершил уничтожение оставшихся машин и личного состава.

В результате, из 25 украинских солдат, участвовавших в контратаке, 15 были ликвидированы.

Во вторник координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев сообщил, что российские военные нанесли удар по промзоне в Харьковской области, где ВСУ ремонтируют технику.

Ранее сообщалось, что Украина начала готовиться к сдаче нескольких городов в ДНР.