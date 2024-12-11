Подразделения «Южной» группировки российских войск заняли более выгодное положение, Вооруженные силы Украины потеряли до 285 военнослужащих. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ в Telegram-канале.

«Подразделения «Южной» группировки войск, заняли более выгодное положение, нанесли поражение формированиям пяти механизированных и двух аэромобильных бригад ВСУ», — говорится в публикации.

В оборонном ведомстве добавили, что боевые действия велись в зоне населенных пунктов Улаклы, Григоровка, Северск, а также у Васюковки, Часова Яра, Дачного, Курахово. Также бои шли в районе поселений Анновка и Успеновка в Донецкой народной республике (ДНР). В этих боях украинская армия потеряла до 285-ти военнослужащих. ВС РФ уничтожили боевую бронированную машину «Козак» и пикап. Кроме того, были взорваны два склада боеприпасов.

В свою очередь подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника. В ходе боевых действий Вооруженные силы РФ нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, двух егерских, мотопехотной, штурмовой бригад ВСУ, а также формированиям бригады морской пехоты.

По данным Минобороны, бои велись в населенных пунктах Дзержинск, Красное, Заря, а также в Новопустынке, Украинске, Щербиновке и Пушкино в ДНР.

ВС РФ отразили 10 контратак ВСУ, ликвидировав до 440 военнослужащих. Кроме того, были уничтожены боевая машина пехоты, бронетранспортер М113 американского производства, семь автомобилей, три 152-миллиметровых орудия Д-20, две 152-миллиметровых гаубицы «Мста-Б» и 122-миллиметровую гаубицу Д-30.

Ранее российская армия уничтожила элитный взвод ВСУ под Купянском.