Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Минобороны отчиталось о потерях ВСУ в зоне действий двух российских группировок

МО РФ: ВСУ потеряли до 285 военных в зоне «Юга» и до 440 бойцов в зоне «Центра»

close
Станислав Красильников/РИА Новости

Подразделения «Южной» группировки российских войск заняли более выгодное положение, Вооруженные силы Украины потеряли до 285 военнослужащих. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ в Telegram-канале.

«Подразделения «Южной» группировки войск, заняли более выгодное положение, нанесли поражение формированиям пяти механизированных и двух аэромобильных бригад ВСУ», — говорится в публикации.

В оборонном ведомстве добавили, что боевые действия велись в зоне населенных пунктов Улаклы, Григоровка, Северск, а также у Васюковки, Часова Яра, Дачного, Курахово. Также бои шли в районе поселений Анновка и Успеновка в Донецкой народной республике (ДНР). В этих боях украинская армия потеряла до 285-ти военнослужащих. ВС РФ уничтожили боевую бронированную машину «Козак» и пикап. Кроме того, были взорваны два склада боеприпасов.

В свою очередь подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника. В ходе боевых действий Вооруженные силы РФ нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, двух егерских, мотопехотной, штурмовой бригад ВСУ, а также формированиям бригады морской пехоты.

По данным Минобороны, бои велись в населенных пунктах Дзержинск, Красное, Заря, а также в Новопустынке, Украинске, Щербиновке и Пушкино в ДНР.

ВС РФ отразили 10 контратак ВСУ, ликвидировав до 440 военнослужащих. Кроме того, были уничтожены боевая машина пехоты, бронетранспортер М113 американского производства, семь автомобилей, три 152-миллиметровых орудия Д-20, две 152-миллиметровых гаубицы «Мста-Б» и 122-миллиметровую гаубицу Д-30.

Ранее российская армия уничтожила элитный взвод ВСУ под Купянском.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами