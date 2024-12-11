Подразделения группировки войск «Север» в течение суток нанесли поражение формированиям двух бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ), ликвидировав до 25 бойцов. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале министерства обороны РФ.

Из заявления следует, что попавшие под удары позиции украинских войск находились на территории Харьковской области. Их заметили в районе населенных пунктов Алисовка и Первомайский.

«ВСУ потеряли до 25 военнослужащих и две <...> гаубицы Д-30», — отметили в ведомстве.

Также там отчитались о работе группировки российских войск «Запад» на фронте. По информации МО РФ, за прошедшие сутки соответствующие подразделения смогли улучшить тактическое положение и нанесли поражение личному составу восьми бригад ВСУ. Места скопления живой силы и техники украинских формирований располагались у Серебрянского лесничества, села Терны в Донецкой народной республике (ДНР), а также недалеко от населенных пунктов Купянск, Лозовая, Глушковка и Загрызово в Харьковской области.

«Отразили 11 контратак подразделений ВСУ», — говорится в публикации.

В тексте подчеркивается, что в ходе боевых действий военные группировки «Запад» ликвидировали до 515 украинских солдат. Еще они вывели из строя три орудия M119 американского производства, столько же пикапов и одну гаубицу Д-30.

«Уничтожены склад с боеприпасами и станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н», — добавили в министерстве.

Ранее военный эксперт рассказал, что из-за распутицы на дорогах бойцам ВСУ приходится использовать садовые тачки и телеги.