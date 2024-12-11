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Главе Минобороны Польши не понравилось название закупаемых в Швеции гранатометов

Главе МО Польши Косиняк-Камышу не понравилось название шведских гранатометов

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Fot.Tedi/Newspix.Pl/Global Look Press

Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш выразил недовольство названием шведских гранатометов, которые Войско Польское планирует закупить. Ранее сообщалось, что Польша приобретает у Швеции несколько тысяч противотанковых гранатометов на сумму $1,6 млрд. Об этом Косиняк-Камыш рассказал в эфире радиостанции TokFM.

«Мы приобретаем оружие у Швеции и Норвегии. Гранатометы действительно высокого качества. Однако меня смущает их название — гранатометы »Карл Густав». Это тот самый Карл Густав», — отметил Косиняк-Камыш.

Он предложил изменить это название.

Упомянутый король Швеции Карл Густав начал Северную войну в 1655 году, во время которой шведские войска не раз занимали Варшаву. Эта война продолжалась пять лет и существенно ослабила Речь Посполитую.

11 декабря координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев сообщил, что НАТО массово перебрасывает из стран Европы в Польшу военную технику. По словам Лебедева, в Польшу идет такой поток вооружений и техники, «как перед серьезной войной». Он добавил, что поляков вооружают гораздо сильнее, чем перед специальной военной операцией (СВО) это делали в отношении украинцев.

Ранее в Польше заявили об усталости украинцев от войны и о стремительном продвижении ВС РФ.

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