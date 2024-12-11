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В подполье сообщили о массовой переброске в Польшу военной техники НАТО

Подпольщик Лебедев: НАТО массово перебрасывает в Польшу военную технику

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Mindaugas Kulbis/AP

НАТО массово перебрасывает из стран Европы в Польшу военную технику. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.

«От товарищей из Европы поступают сообщения о большом перемещении военной техники из европейских стран в Польшу. Перемещение настолько серьезное, что просто бросается в глаза на европейских трассах», — сказал подпольщик.

Он предоставил агентству фото с автобана А63 во Франции и видео из ФРГ — недалеко от города Магдебург, на которых запечатлены колонны грузовых автомобилей с военной техникой Североатлантического альянса.

По словам Лебедева, в Польшу идет такой поток вооружений и техники, «как перед серьезной войной». Он добавил, что поляков вооружают гораздо сильнее, чем это делали в отношении украинцев перед специальной военной операцией (СВО).

В ноябре депутат Государственной думы генерал-майор запаса Леонид Ивлев заявил, что логистические цепочки поставок вооружений Вооруженных сил Украины (ВСУ) из-за границы изучены и нанесены на карты в качестве целей.

Ранее в «Ростехе» рассказали о трофейной технике НАТО.

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