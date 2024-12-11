Украинские войска испытывают большие проблемы со строительством оборонительных сооружений, пишет Financial Times (FT).

«Ситуация с укреплениями — еще один фактор, деморализующий войска», — сказал Дмитрий Разумков, бывший союзник президента Владимира Зеленского, который сейчас входит в парламентский комитет, расследующий задержки и предполагаемую коррупцию в усилиях по строительству обороны.

По данным издания, Днепропетровская область потратила $7,3 млн на строительство оборонительных сооружений с ноября 2023 года по ноябрь 2024 года, но, как пояснили два чиновника, принимавших участие в строительстве в регионе, что темпы возведения фортификационных сооружений начали около двух месяцев назад.

Кроме того, ВСУ не хватает рабочих рук, так как почти всех мобилизовали.

До этого французское издание Point писало, что солдаты Вооруженных сил Украины жалуются на почти полное отсутствие фортификационных сооружений в Донбассе и на необходимость строить их в ходе боевых действий.

Ранее Сырский назвал ситуацию на фронте очень сложной для ВСУ.