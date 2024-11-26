Солдаты Вооруженных сил Украины жалуются на почти полное отсутствие фортификационных сооружений в Донбассе и на необходимость строить их в ходе боевых действий. Об этом сообщает французское издание Point.

«Отсутствие оборонительных позиций или их низкое качество снова и снова всплывают в критике со стороны украинских военных на местах», — говорится в статье.

По данным издания, в ходе отступления украинской армии из Авдеевки бойцы, вопреки заявлениям генштаба и президента Украины Владимира Зеленского о готовности фортификаций, отступили на позиции, существовавшие «только в фантазиях». По данным неназванного солдата ВСУ, пулеметные гнезда траншей оказались повернуты в сторону военнослужащих ВСУ.

Сотрудник военной разведки украинской стороны добавил, что на линии боевых столкновений отсутствуют траншеи, а деньги, которые выделялись на их строительство, «исчезли». Он добавил, что были инциденты, когда окопы рыли военные, которые не несли за это ответственность.

До этого бывший украинский лидер Петр Порошенко заявил, что отсутствие фортификационных сооружений стало главной ошибкой Украины за время конфликта с Россией. По его словам, еще в начале СВО страны предупреждали Украину о необходимости строить укрепления, однако этого так и не было сделано.

Ранее губернатор Запорожья усомнился в реальности строительства укреплений Украиной.