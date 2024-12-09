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В США заявили, что страна не готова к конфликту с Россией и Китаем

Генерал армии США Барно: Пентагон не готов к войне с Россией и Китаем

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Генерал-лейтенант армии США в отставке Дэвид Барно, командовавший силами коалиции в Афганистане в течение почти двух лет, заявил, что Пентагон не готов к конфликту с РФ и КНР. Об этом пишет издание War on the Rocs.

По его мнению, российско-украинский конфликт должен был показать всем в Вашингтоне, что США не могут рассчитывать на быструю и решительную победу над любым боеспособным противником в будущем конфликте.

Авторы публикации, среди которых Барно, указали на целый комплекс проблем: возможные сложности с мобилизацией, запутанная логистика, необходимость защищать собственную территорию.

До этого министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил, что Соединенные Штаты Америки всегда стремились создавать проблемы в мире, чтобы обратить их в свою пользу.

Ранее Путин утвердил обновленную ядерную доктрину.

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