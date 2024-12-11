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В России начался суд над военнослужащими ВСУ, вторгшимися в Курскую область

В России судят 7 военнослужащих ВСУ, вторгшихся в Курскую область

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Павел Лисицын/РИА Новости

В России начался суд над семерыми военнослужащими Вооруженных сил Украины (ВСУ), вторгшимися на территорию Курской области. Об этом ТАСС рассказали в правоохранительных органах.

Уголовное дело по существу рассматривает в закрытом режиме 2-й Западный окружной военный суд. Подсудимые обвиняются в совершении террористического акта группой лиц, повлекшего наступление тяжких последствий. За это предусматривается лишение свободы на срок от 12 до 20 лет.

Во время предварительных слушаний суд удовлетворил ходатайство прокурора и продлил подсудимым срок нахождения под стражей еще на шесть месяцев.

Семеро военнослужащих 202-го батальона 103-й бригады территориальной обороны ВСУ были задержаны в период с 13 по 15 сентября в Кореневском районе. Они имели при себе огнестрельное оружие и взрывчатые вещества.

10 декабря сообщалось, что командира минометной батареи 36-й бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины заочно осудили за преступления против мирных жителей Донецкой народной республики.

Ранее суд приговорил к колонии вторгшегося в Курскую область гражданина Новой Зеландии.

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