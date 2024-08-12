В «Ростехе» рассказали о трофейной технике НАТО

Выдающихся образцов, «ноу-хау», среди заполученной трофейной военной техники НАТО нет, в то же время она дороже российской. Об этом заявил в интервью РИА Новости первый заместитель гендиректора госкорпорации «Ростех» Владимир Артяков по случаю открывающегося в Краснодарском крае международного военно-технического форума «Армия-2024».

По его словам, все доступные трофеи в любом случае представляют интерес для сотрудников «Ростеха».

Артяков отметил, что в целом у России с Западом «паритет по зрелости военных технологий и решений», однако существует разница в подходах к конструированию, именно это и представляло интерес.

Собеседник агентства добавил, что разработчики стран Запада ориентируются на критерий «цена — качество — эффективность», но их разработки получаются дороже в цене.

11 августа глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что российские военные заполучили трофейное вооружение и различную технику образца НАТО в ходе боев в Курской области.

Ранее российские военные восстановили трофейный британский БТР.