Украинский полковник заявил об ошибке в оценке потенциала России

Бывший спикер генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Владислав Селезнев заявил в эфире телеканала «НТА», что украинские спецслужбы и военные аналитики не смогли должным образом оценить потенциал России.

«Все мы хорошо помним те наши иллюзии, когда мы надеялись, что на начало октября наступательный потенциал российской армии будет выхолощен. Не произошло так», — сказал Селезнев.

По словам офицера, на Украине также ошибались в оценке способности РФ производить вооружения и беспилотники в достаточных объемах. В частности он напомнил о заявлениях некоторых военных экспертов о том, что Россия никогда не получит возможность производить тысячу дронов в месяц. Однако, как отметил Селезнев, оказалось, что РФ способна производить даже больше двух тысяч беспилотников.

По мнению полковника, на Украине также переоценили возможности солдат ВСУ, которые, находясь под серьезным психо-эмоциональным давлением, вряд ли смогут продолжать боевые действия.

9 декабря в генштабе ВСУ заявляли, что обстановка в зоне проведения специальной военной операции остается сложной для украинской армии. Согласно сообщению ведомства, российские войска, используя свое преимущество в живой силе и технике, постоянно атакуют позиции ВСУ.

Ранее Зеленский оценил шансы на завершение конфликта на Украине.