Российские разведчики нанесли удар по украинской ДРГ

Был нанесен удар по диверсионно-разведывательной группе в Сумской области. Об этом в беседе с РИА Новости заявил Сергей Лебедев, координатор пророссийского николаевского сопротивления.

Он уточнил, что в селе Макеевка, расположенном недалеко от русско-украинской границы, разведчики обнаружили скопление живой силы противника в районе лесополосы и отработали минометным огнем по этой цели. Лебедев добавил, что, по предварительным данным, была засечена группа ДРГ.

2 декабря сообщалось, что рядовой Сергей Калашников из состава подразделения «Барс-16» помог уничтожить украинскую диверсионно-разведывательную группу в зоне спецоперации. Российский боец занимался разведкой с помощью беспилотного летательного аппарата и обнаружил группу украинских диверсантов, которые двигались в сторону отряда Калашникова. Боец передал информацию командованию подразделения, которое организовало залп из минометов по укрывшимся диверсантам.

Ранее командира минометной батареи ВСУ осудили за преступления против жителей ДНР.