Крымский предприниматель получил срок за поставки китайских запчастей Черноморскому флоту

В Крыму предприниматель получил срок за поставки китайских запчастей под видом польских. Об этом сообщил Telegram-канал «Крыминформ» со ссылкой на управление ФСБ по флоту.

По данным ведомства, предприниматель поставлял на завод запчасти для кораблей Черноморского флота из Китая под видом польских с помощью поддельных документов. Сумма ущерба составила 15 млн рублей.

В итоге суд назначил мужчине наказание в виде трех лет лишения свободы в колонии общего режима.

До этого московский Басманный суд продлил до 5 февраля 2025 года меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении бывшего заместителя губернатора Краснодарского края Сергея Власова, обвиняемого в получении крупной взятки. Как отмечается, Сергей Власов занимал должность заместителя губернатора с декабря 2022 года, курируя сферу строительства, архитектуры, градостроительства и гражданской обороны.

Более сообщалось о 13 фигурантах в деле экс-зампреда правительства Подмосковья.