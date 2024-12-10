Глава спецназа Южной Кореи рассказал подробности о действии военного положения

Во время действия военного положения в Южной Кореи министр обороны страны Ким Ён Хён приказал не допустить кворума парламента, необходимого для голосования за отмену такого положения. Об этом заявил командующий силами специальных операций сухопутных войск Южной Кореи Квак Чон Гын в интервью Yonhap.

По словам Квак Чон Гы, он получил звонок по секретному телефону из центра управления боевыми действиями (командования силами спецопераций), и ему от министра обороны был спущен приказ о том, что нельзя допустить присутствия в здании Национального собрания более 100-150 депутатов.

По данным агентства, Квак Чон Гын 4 декабря был вызван на заседание парламентского комитета по обороне, где ему задавали вопросы. В ходе заседания он сообщил, что в момент действия военного положения два раза говорил по телефону с президентом страны Юн Сок Ёлем. В ходе первого разговора он сообщил главе государства, что армейский спецназ находится на пути к парламенту, а содержание второго разговора военный раскрыть отказался.

3 декабря Юн Сок Ёль объявил о введении в республике военного положения. Он объяснил это решение необходимостью «искоренить просеверокорейские силы и защитить свободный конституционный порядок». При этом журналисты связали действия главы государства с попытками его политических оппонентов провести против него процедуру импичмента.

Через несколько часов депутаты проголосовали за отмену военного положения, и президент согласился его отменить.

Оппозиционные партии в Южной Корее внесли в парламент проект импичмента президента. Однако документ в итоге не набрал нужного количества голосов.

Ранее парламент Южной Кореи призвал арестовать президента Юн Сок Ёля.