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Российские бойцы столкнулись с канадскими наемниками в ДНР

ВС РФ столкнулись с канадскими и темнокожими наемниками в ДНР

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Ukrainian Armed Forces/Reuters

Военнослужащие из 56-го отдельного батальона специального назначения (ОБСпН) 51-й армии группировки «Юг» столкнулись с канадскими и темнокожими наемниками, воюющими на стороне ВСУ, в частности, в районе Новгородского и Дзержинска в ДНР. Об этом рассказал РИА Новости командир группы спецназа с позывным «Сыч».

«Были случаи, когда смежные подразделения брали в плен, сталкивались (с иностранными наемниками) непосредственно на позициях. Да, приходится. Канадские военные, точнее наемники, встречались», — рассказал офицер.

Другой военный из того же подразделения отметил, что российские военные часто замечают благодаря камерам и оптике разведывательных дронов присутствие среди украинских силовых структур военнослужащих с нетипичной для жителей Европы или постсоветского пространства внешностью.

«В целом бывает можно и в дрон увидеть темнокожего солдата. Так не разобрать», — добавил замкомандира роты спецназа с позывным «Муля».

Накануне Верховный суд Донецкой народной республики заочно вынес приговор 36-летнему гражданину Грузии Ладо Гамсахурдии за участие в боях на стороне Вооруженных сил Украины.

Ранее СК завершил расследование дела наемника из США о теракте в Курской области.

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